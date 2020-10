Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in der Bismarckstraße - Radfahrer leicht verletzt

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Die 61-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte am Mittwochmorgen aus der Grundstückseinfahrt in der Bismarckstraße herauszufahren und übersah dabei den von rechts kommenden 48-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer auf die Motorhaube prallte und sich leicht verletzte. Am Fahrrad sowie am Pkw entstanden Sachschäden.

