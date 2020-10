Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bestimmungen gegen das Infektionsschutzgesetz in Shisha- und Cocktailbar in Wilhelmshaven nicht eingehalten - Polizei leitet Verfahren gegen Betreiber ein

Wilhelmshaven (ots)

Zu einem massiven Verstoß gegen die aktuellen Corona-Bestimmungen kam es am 24.10.2020 kurz nach Mitternacht in einer Shisha- und Cocktailbar in der Marktstraße in Wilhelmshaven. Ein anonymer Zeuge hatte gemeldet, dass sich eine Vielzahl von Personen in der Bar aufhalten sollte. Mehrere Funkstreifenbesatzungen der Polizei stellten kurz darauf ca. 80 Personen in der Bar fest. Hierbei wurden die Mindestabstände zwischen den Besuchern und den jeweiligen Gruppen deutlich unterschritten. Dieses war aufgrund der Größe der Räumlichkeiten und der dort befindlichen Personenzahl auch nicht möglich. Weder die Gäste noch das Bedienpersonal trugen einen Mund- Nasenschutz. Der Betreiber der Bar konnte keine Angaben über die Anzahl der Gäste machen und auch keine Liste zu den Personalien der anwesenden Gäste vorlegen. Auf Anordnung der Polizei wurde der Betreiber aufgefordert, unverzüglich die Anzahl der Gäste deutlich zu reduzieren und für die Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen zu sorgen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren und eine Prüfung durch das Gewerbeamt der Stadt Wilhelmshaven. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es gerade im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen zu flächendeckenden Kontrollen der einzuhaltenden Corona-Bestimmungen kommen wird.

