Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Weichselstraße - Wer kann Hinweise geben?

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 23.10.2020, 21.00 Uhr, bis 24.10.2020, 12.50 Uhr, wurde ein schwarzer Opel, der in der Weichselstraße in Höhe der Hausnummer 35 parkte, an der Heckschürze beschädigt. Der Schaden wird bis zu 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

