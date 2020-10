Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Übung/Überprüfung der Rettungshunde (heutige Pressemeldung der Polizei Jever)

Jever/Sillenstede (ots)

Der 1. Vorsitzende der Rettungshundestaffel Ems-Jade e.V. im DRV bat zur Erklärung um folgenden Nachtrag: Am Samstag waren wir, die DRV Rettungshundestaffel Ems-Jade, am Sillensteder See, um unsere Wasserortungshunde von externen Prüfern des DRV überprüfen zu lassen. Diese Prüfung ist nötig, um die Rettungshunde im Ernstfall einsetzen zu dürfen.

