POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven 23.10.-25.20.2020

Raub Am 24.10.2020 wird auf der hiesigen Wache ein Raubüberfall angezeigt. Gegen 21 Uhr sollen zwei Täter auf der Rheinstraße das 37-jährige Opfer angesprochen und mit einem Messer bedroht und auch mit Füßen getreten haben. Einer der Täter soll das Opfer mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Anschließend entwenden die Täter das Fahrrad des Opfers samt einer daran befindlichen Tasche und flüchten. Die Täter, 17 und 18 Jahre alt, können später im Rahmen der Fahndung festgestellt und festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbrüche Freitag in den frühen Abendstunden gelangen in Siebethsburg bisher unbekannte Täter vermutlich über ein Fallrohr auf einen Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Dort wird die Balkontür aufgehebelt und in die Wohnung eingedrungen. Es wird Bargeld und Schmuck entwendet.

Samstag, gegen Mitternacht, wird eine Fensterscheibe eines Vereinsheim an der Jadeallee eingeschlagen. Das Fenster wird entriegelt, es kommt allerdings aus noch unbekanntem Grund wohl nicht zum Eindringen in das Gebäude. Eine sofortige Durchsuchung, auch unter Einsatz eines Diensthundes, führt nicht zum Auffinden von Personen. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt.

Fahren unter Drogeneinfluss Freitagnachmittag wird auf der Peterstraße ein Pkw kontrolliert. Beim 34-jährigen Fahrer werden Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Es wird eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Reifenstecher Freitagabend wird eine männliche Person dabei beobachtet, wie er Reifen an zwei Fahrzeug in der Weserstraße zersticht. Der 30-jährige kann nach Zeugenaussagen in einer Wohnung durch die Polizei angetroffen werden. Im Rahmen der Ermittlungen wird festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen die Person besteht. Er wird verhaftet und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Verkehrsunfall mit Verletzten Samstag gegen 13:50 Uhr musste an der Kreuzung Preußenstraße/Posener Straße ein Linienbus stark abbremsen, weil vor ihm ein Fahrschulwagen heftig verzögerte. Durch das Bremsmanöver stürzten drei Fahrgäste im Bus und verletzten sich leicht. Der Grund der Bremsung des Fahrschulwagens ist zur Zeit nicht bekannt. Der Wagen setzte seine Fahrt anschließend fort, weil er von den Geschehnissen im Bus wohl nicht mitbekommen hat. Der Fahrlehrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 04421/942-0 bei der Polizei zu melden.

