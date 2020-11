Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzten Personen:

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am 30.10.2020, 12.45h, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Friedenstraße/Berliner Straße in Wilhelmshaven. Ein PKW-Fahrer befuhr die Friedenstraße in Richtung Kaufland und hatte die Absicht, nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW und es kam zu einer Kollision. Im Wegen der Kollision wurde ein drittes Fahrzeug getroffen, dass in der Berliner Straße stand und dessen Fahrer nach links in die Friedenstraße habe abbiegen wollen. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Fahrer der beiden direkt an der Kollision beteiligten Fahrzeuge wurden verletzt dem Klinikum zugeführt. Der Fahrer im wartenden PKW blieb unverletzt.

