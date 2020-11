Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: PK Jever 30.10.-01.11.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitagabend, gg. 19.50 Uhr, beabsichtigte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin, von der Jeverschen Straße aus in Schortens nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtige, 27-jährige Fußgängerin, die die Bahnhofstraße überqueren wollte. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin leicht verletzt und dem Nord-West-Krankenhaus zugeführt wurde.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagmorgen, gg. 01:35 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates in Jever einen 21-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades im Steensweg in Schortens. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,43 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines Ackerschleppers

Am Freitag, gg. 20:05 Uhr, geriet ein Ackerschlepper auf einem Bauernhof im Bereich Wüppels in Brand. Die herbeigeeilte FFW Hohenkirchen löschte den mittlerweile in Vollbrand stehenden Schlepper und verhinderte so ein Übergreifen auf den angrenzenden Stall. Am Ackerschlepper entstand Totalschaden. Kein Gebäude -oder Personenschaden.

