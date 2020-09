BPOLI S: 84-Jähriger beim Ausstieg aus S-Bahn verunfallt

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Ein 84-jähriger Mann hat sich während des Ausstiegs aus einer S-Bahn am gestrigen Dienstagnachmittag (15.09.2020) am Bahnhof Marbach Verletzungen zugezogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der ältere Herr mit dem Halt der S-Bahn Richtung Stuttgart gegen 15:20 Uhr am Bahnhof Marbach den Zug verlassen. Hierbei geriet er offenbar ohne Fremdeinwirkung zwischen den Zug und die Bahnsteigkante und zog sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu. Zeugen des Vorfalls halfen dem Mann zurück auf den Bahnsteig zwei und wählten den Notruf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 84-Jährigen und verbrachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wird. Für die Dauer der Maßnahmen musste der Bahnhof Marbach für den Zugverkehr gesperrt werden.

