Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 12 Personen durch einen Unfall auf dem Festivalgelände in 18311 Pütnitz verletzt

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 04.09.2020 gegen 20:30 Uhr ist es in Pütnitz, Flugplatzallee beim dortigen Festival "Love Culture" zu einem Unfall mit Beteiligung eines VW T3 mit Anhänger gekommen. Die 27-jährige Fahrerin eines T3 zog einen Anhänger, auf welchen Bänke befestigt waren. Auf diesen saßen während der Fahrt 12 Teilnehmer des Festivals. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr der T3 zu schnell in einer Kurve und in der Folge kippte der Anhänger mit den darauf sitzenden Personen um.Sechs Personen im Alter von 20, 22, 24, 26 und 27 Jahren erlitten schwere Verletzungen. Sechs weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Durch sechs Rettungswagen und einen Rettungshubschrauber mit zwei Notärzten erfolgten die ersten medizinischen Behandlungen vor Ort. Die Verletzten, alle deutsche Staatsangehörige, wurden anschließend in die umliegenden Krankenhäuser in Rostock, Stralsund, Greifswald und Ribnitz-Damgarten verbracht. Die deutsche Fahrerin des T3 erlitt einen Schock. Am Rettungseinsatz waren weiterhin 36 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten, der Kreiswehrführer, 18 Helfer der DLRG sowie zwei Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams eingesetzt. Der Unfall ereignete sich im privaten, nicht öffentlichen Verkehrsraum. Es ist nach bisherigen Erkenntnissen geringer Sachschaden am Anhänger entstanden. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Das zuständige Ordnungsamt wurde zu dem Vorfall informiert. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

