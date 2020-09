Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der Landstraße 211 bei Fuhlendorf(Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 04.09.2020,gegen 18:15 Uhr,ereignete sich auf der Landstraße 211 ein schwerer Verkehrsunfall.Der 32-jährige Fahrer eines PKW BMW befuhr die Landstraße 211, aus Richtung Fuhlendorf in Richtung Hermannshagen-Heide. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der deutsche Fahrer alleinbeteiligt in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer, der im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnhaft war, wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro. Die Landstraße war an der Unfallstelle mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

