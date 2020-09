Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, LK Vorpommern-Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 04.09.2020 gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen Garz und Zudar,Höhe Poltenbusch, ein Verkehrsunfall bei dem die zwei deutschen Fahrzeugführerinnen leicht verletzt wurden. Die 38-jährige VW Fahrerin befuhr die L 30 aus Richtung Garz kommend. Auf Höhe Poltenbusch beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Ihre Absicht zeigte sie mittels Fahrtrichtungsanzeiger an. Die nachfolgende 22-jährige Toyota Fahrerin beabsichtigte den VW zu überholen. Die VW Fahrerin bog nach links ab und stieß in der Folge mit der Überholenden zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Zur Bergung der Fahrzeuge war die L30 an der Unfallstelle für ca.30 Minuten voll gesperrt. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell