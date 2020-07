Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher in Stuhr überrascht - Fahrschülerin in Wagenfeld bei Unfall leicht verletzt - Unfälle mit Radfahrern in Stuhr und Bassum ---

Diepholz (ots)

Schwarme - Vorfahrt missachtet

Bereits am Sonntag gegen 17.00 Uhr kam es in Schwarme zu einem Unfall. Eine 45-jährige Schwarmerin befuhr mit ihrem Audi die Straße "In der Weide" in Richtung Hoyaer Straße. An der Einmündung zur Straße "An der Herrlichkeit" missachtete ein Bremer VW-Golf-Fahrer die "Rechts-vor-Links-Regelung" und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden beträgt 15000 Euro.

Bassum - Auffahrunfall

Am Montag kurz nach 17.00 Uhr wollte ein 25-jähriger Bassumer mit seinem PKW von der Bremer Straße nach rechts auf sein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender 18-jähriger Fahrrradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Nissan auf, dabei stürzte er und verletzte sich. Der Sachschaden beträgt ca. 3200 Euro.

Syke - Einbruch missglückt

Bisher unbekannte Täter haben am letzten Wochenende versucht, in einen Hähnchenverkaufswagen am Syker Hachepark einzudringen. Die Schließvorrichtungen hielten aber den Versuchen stand, so dass nichts entwendet wurde. Zurück bleibt ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Wer dort etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Stuhr-Moordeich - Einbrecher überrascht

Ein unbekannter Einbrecher versuchte am Montag gegen 05.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Pablo-Picasso-Straße einzudringen. Er nutzte ein auf Kipp stehendes Fenster und versuchte es zu öffnen, was aber misslang. Er griff schließlich nach einem Portemonnaie und flüchtete, wohl auch, weil der 50-jährige Hausbewohner ihn entdeckt hatte.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 10:55 Uhr wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Stuhr-Brinkum/Nord, Bergiusstraße, leicht verletzt. Ein 66-jähriger Stuhrer wollte mit seinem Pkw Mercedes von einem Grundstück auf die Straße einfahren. Dabei übersah er einen 57-jährigen Radfahrer auf der Bergiusstraße und stieß frontal mit ihm zusammen. Durch den Anstoß wurde der Radfahrer noch gegen einen geparkten Pkw geschleudert und leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 3000 Euro.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Eine 16-jährige Fahrschülerin ist am Montag gegen 14.00 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die 16-Jährige war während der Fahrstunde mit einem Leichtkraftrad auf dem Bollweg in Richtung Rahden unterwegs. An der Einmündung Wundersweg übersah sie einen Lkw und fuhr trotz Vollbremsung auf. Die Fahrschülerin wurde leicht verletzt und es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell