Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies/Lkr.KN) Polizeibeamte angegriffen und verletzt (28.11.2020)

Konstanz-ParadiesKonstanz-Paradies (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15 Uhr im Stadtteil Paradies im Bereich eines Getränkemarktes zu einem folgenreichen Zwischenfall. Ein 32-jähriger Mann verhielt sich gegenüber Kunden und Passanten aggressiv und pöbelte diese an. Einer vor Ort eintreffenden Streife kam der Mann in drohender Haltung entgegen. Den Beamten gelang es zunächst, den Aggressor auf Abstand zu halten. Als weitere Maßnahmen bei der Person durchgeführt werden sollte, griff dieser die eingesetzten Beamten unvermittelt an. Es kam zu einem Handgemenge in dessen Verlauf die Beamten die Angriffe abwehren konnten. Die Person wurde anschließend aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik eingewiesen. Die Beamten selbst erlitten durch den Angriff und die Gegenwehr Verletzungen, die im Klinikum ambulanten behandelt werden mussten.

