Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Landkreis Konstanz) Geldbeuteldiebstahl - Zeugenaufruf (28.11.2020)

RadolfzellRadolfzell (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 09.30 Uhr in einem Discounter in Radolfzell in der Straße Lippenwiesen zu einem Geldbeuteldiebstahl. Zur Klärung der Tat ist die Polizei auf Zeugenwahrnehmungen angewiesen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einer Kundin ihren Geldbeutel aus einer mitgeführten Umhängetasche und verlies anschließend auffallend zügig das Geschäft. Bereits wenige Minuten später wurde an einem Geldautomaten mit der EC-Karte Bargeld abgehoben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell unter 07732/950660 entgegen.

