Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/Landkreis Rottweil) Diebstahl -Zeugensuche- (29.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete vor einem Anwesen in Dunnningen in der Straße Am Brestenberg aus einem Verpackungsgebinde 5 Photovoltaikmodule. Hierzu wurde der Deckel des Gebindes sowie die Plastiksicherungen entfernt. Das Gebinde stand in der Garageneinfahrt und war frei zugänglich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 27.11.2020, 22:00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 06:00 Uhr. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 750 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422-27010) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell