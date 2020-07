Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Eingeklemmte Katze, Hubschrauberlandung und Rauchentwicklung - Feuerwehr Hattingen mehrfach im Einsatz

Hattingen (ots)

Auch am Freitag musste die Hattinger Feuerwehr zu mehreren, sehr unterschiedlichen Einsätzen ausrücken.

In Niederwenigern ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein medizinischer Notfall. Da der bodengebundene Notarzt bereits im Einsatz war, kam Hilfe aus der Luft. Ein Rettungshubschrauber landete nur wenig später auf einem Feld an der Essener Straße und brachte einen Notarzt nach Hattingen. Die Hattinger Feuerwehr übernahm die Sicherung des Landeplatzes und den Transport des Arztes zur Einsatzstelle. Nach der Versorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurde die Patientin mit dem Rettungswagen in Begleitung des Notarztes in eine Bochumer Spezialklinik transportiert. Dorthin flog auch der Rettungshubschrauber um den Notarzt später wieder aufzunehmen.

Eine unbekannte Rauchentwicklung im Bereich der Gottwaldstraße stellte sich um 16:57 Uhr als Rauch aus einem Kamin eines dort ansässigen Unternehmens heraus. Für die Kräfte des hauptamtlichen Löschzuges war dieser Einsatz schnell wieder beendet.

Eine zwischen zwei Mauern kopfüber eingeklemmte Katze musste die Hattinger Feuerwehr am Freitag befreien. Durch eine komplizierte Rettungsaktion gelang es den Einsatzkräften das Tier aus der Zwangslage im Otto-Wohlgemut-Weg zu befreien. Der Vierbeiner zeigte sich jedoch wenig dankbar und flüchtete direkt nach seiner Befreiung.

