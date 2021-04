Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Junge Obstbäume mit Axt beschädigt

Landau-Arzheim, Friedhofsweg- 12.03.2021- 26.03.2021 (ots)

Auf einem Gartengrundstück unmittelbar gegenüber des Arzheimer Friedhofs wurden zwischen dem 12.03.2021 und dem 26.03.2021 gleich sechs junge Obstbäume beschädigt. Die Bäume wurden im Bereich der Veredelungsstelle, vermutlich mit einer Axt, eingeschlagen, sodass sie nicht mehr zu retten sind. Ein/e Tatverdächtige/r konnte bislang nicht ermittelt werden. Passanten oder Spaziergänger, die in den vergangenen drei Wochen, insbesondere in den Abendstunden, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau telefonisch oder per E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell