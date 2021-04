Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW mit spitzem Gegenstand beschädigt

Landau, Lindenstraße- 02.04.2021-03.04.2021 (ots)

Im Zeitraum vom 02.04.2021, 15:30 Uhr bis 03.04.2021, 15:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Landau ein silberfarbener Mercedes CLA auf der Beifahrerseite beschädigt. Der/die Unbekannte verkratzte, dem Schadensbild nach mit einem spitzen Gegenstand, die Beifahrerseite des PKW an mehreren Stellen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail (pilandau@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell