Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A 81, Anschlussstelle Sulz am Neckar) Zu schnell in eine Autobahnausfahrt gefahren und die Kurve nicht mehr bekommen - 8000 Euro Schaden

Bundesautobahn A 81, Anschlussstelle Sulz am Neckar (ots)

Zu schnell ist ein 79-Jähriger am Dienstagabend mit einem Renault Scenic von der Autobahn A 81 auf die Ausfahrt Sulz am Neckar zugefahren, hat die Kurve dabei nicht mehr bekommen und so einen Unfall verursacht. Der Mann war kurz nach 19 Uhr auf der A 81 von Stuttgart in Richtung Singen unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Sulz am Neckar verlassen. Zu spät bemerkte der 79-Jährige, dass er auf dem Verzögerungsstreifen für die folgende Kurve der Ausfahrt viel zu schnell war. Um Schlimmeres zu verhindern, lenkte der Mann geradeaus und hielt so den Wagen zumindest in der Spur. Der Renault fuhr in der Folge über ein angrenzendes Wiesenstück und durch ein Gebüsch, überquerte dann die in Richtung Singen führende Auffahrt der Autobahnanschlussstelle und krachte an einer Böschung schließlich in einen montierten Wildschutzzaun. Glücklicherweise blieb der 79-Jährige bei dem Unfall unverletzt. An seinem Wagen, den Verkehrseinrichtungen und dem Wildschutzzaun entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um das nicht mehr fahrbereite Auto, während die Autobahnmeisterei die Behebung des Flur- und Wildzaunschadens übernahm.

