POL-GM: 180520-390: Diebe ließen Beute zurück - Eigentümer gesucht

Gegen 01.10 Uhr am Sonntag (17. Mai) konnte ein Anwohner der Straße "Auf dem Heidchen" den Diebstahl einer vor seinem Haus installierten Leuchtkugel so eben noch verhindern; die Verdächtigen flüchteten und ließen weitere Beute zurück, deren Besitzer noch unbekannt sind. Als der Geschädigte fremde Personen vor seinem Haus bemerkte, hatten diese bereits eine vor dem Haus installierte Leuchtkugel an sich genommen. Als er daraufhin vor das Haus lief, flüchteten eine etwa 170 bis 175 cm große Frau und ihr etwa 20 cm größerer Begleiter und ließen neben der Leuchtkugel zwei Porzellanfiguren, ein Dekogesteck aus Porzellan sowie mehrere Solarleuchten zurück, die sie möglicherweise zuvor an anderer Stelle mitgenommen hatten. Die Polizei hat die Sachen sichergestellt, so dass sich Geschädigte gegebenenfalls bei der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 melden können.

