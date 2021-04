Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Landau- Walsheim, 03.04.2021 (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem PKW kam es am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr an der Einmündung Jahnstraße- Böchinger Straße in Walsheim. Der 66- jährige E-Bike-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße wollte von der Böchinger Straße in die Jahnstraße einbiegen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge schnitt er hierbei die Kurve und kollidierte mit einem aus der Jahnstraße an die Einmündung heranfahrenden PKW. Der leichtverletzte E-Bike-Fahrer musste zur weiteren Untersuchung in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden. Das E-Bike wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell