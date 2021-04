Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fischreiher mit Glück im Unglück

Landau (ots)

Glück hatte am späten Samstagabend ein Fischreiher, welcher auf aufmerksame Passanten im Bereich des Forts in Landau traf. Diese erkannten sofort, dass es dem Tier nicht gut geht und alarmierten die Polizei. Zusammen mit der Tierrettung der DRK Bereitschaft Contwig wurde der Vogel eingefangen. Auf den ersten Blick litt das Tier unter einem gebrochenen Bein. Durch die Tierrettung wurde er in die Tierklinik nach Landstuhl verbracht.

