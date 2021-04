Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gegen Baum gerast und von der Unfallstelle entfernt

Germersheim (ots)

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit prallte am Karfreitag gegen 20:50 Uhr ein Auto in der Wörthspitze gegen einen Baum und wurde dabei vermutlich nicht unerheblich beschädigt. Dem Unfallverursacher kam ein anderes Fahrzeug mit Anhänger zu Hilfe, der den unfallbeschädigten Wagen auflud und abschleppte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unberechtigt von der Unfallstelle. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben? Polizei Germersheim 07274/9580

