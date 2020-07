Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200716-2-pdnms Vermisste Sünje Müller-Lorenzen tot aufgefunden

Eckernförde (ots)

Die gestern als vermisst gemeldete 81 jährige Sünje Müller-Lorenzen aus Eckernförde ( Pressemitteilung 200715-2-pdnms ) wurde am gestrigen späteren Nachmittag tot an einem Tümpel in der Nähe ihrer Wohnung aufgefunden. Zur Todesursache kann derzeit noch nichts gesagt werden, die Ermittlungen laufen.

