POL-PDLD: (Landau) - Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots)

Im Zeitraum 1.4., 11h bis 2.4., 12:45h brachen derzeit noch unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Anwesens im Steingebiß in Landau auf und drangen so in das Objekt ein. Wer Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im und um den Tatzeitraum geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Landau.

