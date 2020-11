Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Rollers

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

Am Montag entwendeten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad auf der Straße "An der Robbecke. Gegen 07.30 Uhr hatte eine Schülerin den 50er-Roller im Bereich eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Als sie gegen 14.50 Uhr zurückkehrte, war der Roller weg. Unbekannte hatten das Lenkradschloss geknackt und das Zweirad entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Bei dem Roller handelt es sich um einen Peugeot Speedfighter 2 in blau mit dem Versicherungskennzeichen 905KXP. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

