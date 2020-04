Polizei Hagen

POL-HA: Autohaus-Einbrecher versteckt sich zwischen Fahrzeugen

Hagen (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 13:45 Uhr in die Weststraße. Dort war kurz zuvor der Alarm eines Autohauses aktiviert worden. Am Einsatzort sahen die Beamten eine offenbar mit einem Stein eingeschlagene Fensterscheibe. Im Gebäude konnten die Polizisten eine Gestalt erkennen, die sich zwischen PKW zu versteckten versuchte. Die Beamten kletterten durch das zerbrochene Fenster in das Autohaus. Hier konnten sie den 36-jährigen Einbrecher stellen. Er wurde vorläufig festgenommen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann weitere Türen im Autohaus beschädigte. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

