Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit E-Scooter

ArnsbergArnsberg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter erlitt am Montag ein 29-jähriger Arnsberger schwere Verletzungen. Um 16.25 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Möhnestraße in Richtung Moosfelde. Als er durch den Kreisverkehr an der Schobbostraße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 74-jährigen Frau. Diese fuhr mit ihrem Fahrzeug von der Schobbostraße, aus Richtung Karlstraße kommend, in den Kreisverkehr ein. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Kreisverkehr gesperrt.

