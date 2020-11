Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schilder beschmiert

MeschedeMeschede (ots)

Am Dienstag gegen 04.45 Uhr wurden der Polizei in Meschede mehrere beschmierte Verkehrsschilder auf der Landstraße 740 zwischen Remblinghausen und Meschede gemeldet. Unbekannte Täter hatten vier Geschwindigkeitsschilder und das Mescheder Ortsschild mit grauer Farbe beschmiert. Hierdurch waren die Schilder nicht mehr lesbar. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

