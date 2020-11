Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Ein Bürogebäude in einem Steinbruch auf der Straße "Am Kirchloh" war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen hebelten die Täter eine Tür des Gebäudes auf. Im Bürotrakt brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Über die Beute können bislang keine Angaben gemacht werden Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell