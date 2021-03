Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Bei Brand schwer verletzt

Südlohn (ots)

In Brand geraten ist am Dienstag in Südlohn-Oeding der Dachstuhl eines Rohbaus. Dazu kam es gegen 09.10 Uhr in einem Gebäude an der Straße Im Esch. Ein dort tätiger Bauhandwerker erlitt dabei schwere Verletzungen: Der 25-Jährige hatte noch versucht, den Brand einzudämmen. Kräfte der Feuerwehr Südlohn löschten das Feuer, ein Rettungswagen brachte den verletzten Südlohner in ein Krankenhaus. Bei dem Brand ist ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro entstanden. Die Ursache ist noch nicht geklärt; ein Zusammenhang mit vorangegangenen Arbeiten im Bereich des Dachs ist jedoch nicht auszuschließen.

