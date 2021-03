Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - In Betrieb eingebrochen

Velen (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in eine Firma in Velen eingedrungen. Um in das Gebäude an der Coesfelder Straße zu gelangen, hatten sie eine Tür im hinteren Bereich aufgehebelt. Die Täter entwendeten Bargeld, das sie in einem Büro vorfanden. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell