Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Spiegel von Motorrad entwendet

Gronau (ots)

Auf die Rückspiegel und eine wasserdichte Handyhalterung hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Die Diebe bauten in der Nacht zum Montag die Gegenstände an dem am Kurt-Schumacher-Platz stehenden Motorrad ab und kippten das Fahrzeug um. Bemerkt wurde die Tat am frühen Montagmorgen. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

