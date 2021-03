Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Begrenzungsmauer angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Mit einem dunklen Wagen ist ein mutmaßlicher Unfallverursacher in Ottenstein geflüchtet, gab eine Geschädigte an. Beim Rangieren war der Unbekannte rückwärts gegen eine Begrenzungsmauer gefahren und entfernte sich anschließend in Richtung Wessum, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen an der Straße Am Tor kam es am Dienstag um 08.30 Uhr. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

