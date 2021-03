Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Montag in Borken gekommen ist. Eine 36-Jährige war mit ihrem Wagen gegen 16.25 Uhr aus Richtung Bocholt kommend auf der B67 unterwegs. An der Abfahrt zur Weseler Straße verließ die Borkenerin die Bundesstraße. Als sie verkehrsbedingt an der Einmündung anhielt, bemerkte die 68 Jahre alte Autofahrerin hinter ihr das zu spät. Die Isselburgerin prallte mit ihrem Auto auf den Wagen vor ihr. Dabei erlitt ein 38-Jähriger im Auto der 36-Jährigen leichte Verletzungen. Der Borkener wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

