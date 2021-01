Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wer hat den weißen Twingo gefahren?; Laternenmast angefahren - 2200 Euro Schaden; Laptopdiebstahl im Krankenhaus

FriedbergFriedberg (ots)

Ortenberg - Wer hat den weißen Twingo gefahren?

Die Polizei Büdingen sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Renault Twingo mit Offenbacher (OF) Kennzeichen machen können. Der Twingo kam am Dienstag, 05. Januar, um 22.50 Uhr auf der Landstraße 3181 auf dem Weg von Gelnhaar nach Bindsachsen von der Straße ab und landete im Feld. Außer dem Schaden am Auto in Höhe von mindestens 5000 Euro entstand zumindest ein weiterer Schaden durch einen umgepflügten Leitpfosten. Der Fahrer des Autos verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Wem ist das Auto am Dienstagabend noch aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin geben? Polizei Büdingen, Tel. 06042 96480.

Assenheim - Laternenmast angefahren - 2200 Euro Schaden

Bis heute hat sich der Verursacher nicht um die Regulierung des angerichteten Schadens gekümmert und die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug. Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen des Unfalls in der Mühlenstraße. Der Vorfall muss bereits vor Dienstag, 15. Dezember, passiert sein. Der Schaden an der beschädigten Laterne beträgt 2200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Büdingen - Laptopdiebstahl im Krankenhaus

Am Dienstag, 05. Januar, griff ein Dieb zu und stahl ein Laptop im Wert von 2000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 12.15 und 13 Uhr. Der Computer lag auf einem Werkstattwagen im Flur der Station 1 des Büdinger Krankenhauses. Zeugen entsprechender Beobachtungen werden gebeten, sich mit der Polizei Büdingen, Tel. 06042 96480, in Verbindung zu setzen.

