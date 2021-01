POL-WE: Hantieren mit Spielzeugwaffen führte zu Einsatz der Polizei; Einbrecher in der Kleingartenanlage; Sachbeschädigung; 4 Unfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Ober-Mörlen - Hantieren mit Spielzeugwaffen führte zu Einsatz der Polizei

Das Hantieren mit wie sich herausstellte Spielzeugwaffen führte am Donnerstag, 31. Dezember, gegen 14.30 Uhr, zu einem größeren Einsatz der Polizei in der Frankfurter Straße. Die Polizei nahm in diesem Zusammenhang einen 18 Jahre jungen Mann vorübergehend fest und stellte bei der späteren Durchsuchung seiner Wohnung drei aus der Entfernung durchaus echt aussehende Spielzeugwaffen sicher. Zeugen hatten beobachtet, wie der später Festgenommene mit einem Gewehr im Anschlag aus einem Haus heraus offenbar auf vorbeifahrende Autos zielte. Ein Schuss wurde nicht gehört. Richtigerweise meldeten die Zeugen diese Beobachtung sofort der Polizei. Bereits unter den Augen der Polizei verließ der Tatverdächtige die Wohnung, sodass die Polizei in einem günstigen Moment zugriff und den jungen Mann widerstandslos festnahm. Die Polizei entließ den Mann nach Beendigung aller notwendigen Maßnahmen und mit einem deutlichen Appell derartiges Handeln zukünftig zu unterlassen.

Butzbach - Einbrecher in der Kleingartenanlage

In der Nacht zum Sonntag, 03. Januar, waren Einbrecher in der Kleingartenanlage "Gambacher Weg" Betroffen von versuchten und vollendeten Einbrüchen waren nach ersten Überprüfungen mindestens sieben Gartenbesitzer. Die Tatzeit könnte zwischen 03 und 04.15 Uhr gewesen sein. Der oder die Täter stahlen z.B. leere Pfandflaschen und Benzinkanister. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Butzbach, Tel. 06033 70430.

Nieder-Wöllstadt - Sachbeschädigung

Auf noch unbekannte jedoch offensichtlich mutwillige Weise, ging am Sonntag, 03. Januar, zwischen 18 und 19.15 Uhr der dekorative Glaseinsatz der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße zu Bruch. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Friedberg - Grünes Auto beschädigt grauen Opel Zafira - Fahrer flüchtete

Der hinten rechts an der Tür und am Kotflügel beschädigte graue Opel Zafira parkte vor dem Anwesen Grüner Weg 3. Der Verkehrsunfall passierte zwischen Samstag, 26. Dezember und Sonntag, 03. Janua3 2021. Hinweise auf den Unfallhergang ergaben sich bisher nicht. Allerdings sicherte die Polizei an der Kollisionsstelle grüne Fremdfarbe. Wo also steht ein relativ frisch unfallbeschädigtes grünes Auto? Eventuell sieht man an der Schadensstelle dieses grünen Autos die graue Farbe des beschädigten Opels. Der Schaden am Opel beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Nieder-Wöllstadt - Unfallflucht in der Große Braugasse

"Welches Fahrzeug hatte zwischen 16 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 03. Januar eine Kollision mit einem vor dem Anwesen Große Braugasse 2 geparkten schwarzen Smart?" Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Friedberg nach. An dem Smart entstand vorne links ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Spuren, die Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug zuließen, waren nicht erkennbar. Der Unfallhergang steht derzeit ebenfalls nicht fest. Der Schaden am Smart deutet auf deutlich wahrnehmbare Unfallgeräusche hin. Wer hat den Unfall gesehen oder zur maßgeblichen Unfallzeit entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein wegfahrendes Auto gesehen und kann nähere Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Friedberg, Tel. 06031 6010.

Büdingen: Hund angefahren

Am Dienstag (29.Dezember), gegen 07.50 Uhr, stand ein 53-jähriger Mann aus Düdelsheim mit seinem angeleinten Hund an einem Glascontainer in der Straße "Kaiserweg". Ein bislang Unbekannter befuhr den Kaiserweg und touchierte dabei den Hund. Der Hund überlebte den Zusammenstoß nicht. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Büdingen unter Tel. 06042/ 96480. (DJ)

A5/Friedberg: Unerlaubter Überholvorgang führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (23.Dezember), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann in einem Seat die linke Fahrspur der Autobahn 5 von Kassel in Richtung Frankfurt und beabsichtigte auf die mittlere Spur zu wechseln. Dabei wurde der Seat-Fahrer verbotswidrig von einem Unbekannten auf der mittleren Spur überholt. Um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu vermeiden, lenkte der 35-Jährige nach links und touchierte die Betongleitwand. Es kam zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen 5er BMW Kombi. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010. (DJ)

