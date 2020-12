Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vermisster aus Kirchgöns aufgefunden

FriedbergFriedberg (ots)

Der seit dem 28.12.2020 aus einem Pflegeheim in Kirchgöns abgängige 78-jährige Eckhard KNORR wurde in den Abendstunden des 29.12.2020 in einem Kellerabgang im Außenbereich eines Grundstückes in Kirchgöns von einer Anwohnerin lebend aufgefunden. Der Betroffene war stark unterkühlt und musste aufgrund sturzbedingter Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

