Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Nach Handtaschen-Diebstahlserie Tatverdächtiger in U-Haft

Worms (ots)

Am vergangenen Donnerstag, kurz vor 14:00 Uhr schlägt er wieder zu, der Täter, der auf dem Fahrrad im Vorbeifahren Handtaschen stiehlt. Diesmal aber seine vorerst letzte Tat. In der Pfrimmanlage, Höhe Parsevalstraße nähert er sich von hinten, nutzt gemäß seiner alten Gewohnheit das Überraschungsmoment und packt sich bei schneller Fahrt die Handtasche einer 71-jährigen Radfahrerin, welche sie im Fahrradkorb am Lenker mitführt. Die Rentnerin reagiert schnell und meldet die Tat umgehen der Polizei. Mittlerweile haben sich die Ermittlungen der Wormser Polizei auf einen 30-jährigen Tatverdächtigen verdichtet, welcher im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahe dem Hauptbahnhof angetroffen und kontrolliert wird. Nachdem die Täterbeschreibung übereinstimmt und bei ihm noch Diebesgut gefunden wird, erfolgt die Festnahme. Dies ist mittlerweile die zehnte Tat der Diebstahlserie, die der Polizei seit dem 18.08.2020 bekannt wird. Am Freitag wird der Beschuldigte, der dem örtlichen Betäubungsmittel- und Obdachlosenmilieu angehört, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Untersuchungshaft wird anordnet und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell