Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Aktuelle Warnung vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Worms (ots)

Am heutigen Tag, seit 11:30 Uhr hat die Kriminalpolizei Worms Kenntnis von bislang 10 Fällen von versuchtem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Am Telefon versuchen sie ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. In einer Variante der heutigen Anrufe sei die Polizei bereits auf dem Weg, um die Geschädigten wegen eines Strafverfahrens festzunehmen. Dies könne nur durch unmittelbare Zahlung von 4000,- Euro abgewendet werden. Bislang haben alle Opfer die Betrugsmasche durchschaut und keine Wertgegenstände ausgehändigt.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten. - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

