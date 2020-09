Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbrecher kommt durch gekipptes Küchenfenster

Worms (ots)

Am gestrigen Nachmittag, in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 17:35 Uhr bricht während der Abwesenheit der Bewohner ein unbekannter Täter in der Judengasse in eine Wohnung ein. Über ein gekipptes Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses gelangt der Täter in die Erdgeschosswohnung und durchsucht Flur und Wohnzimmer. Nach ersten Erkenntnissen entwendet der Einbrecher Bargeld und elektronische Geräte und flüchtet durch den Garten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

