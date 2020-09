Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Oldtimer aus Garage gestohlen

Werder (ots)

Aus einer Garage in Werder bei Plau ist in den vergangenen zwei Monaten ein Oldtimer- Traktor gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mitte Juli und Mitte September dieses Jahres. Die Diebe waren gewaltsam in die Garage eingedrungen und hatten daraus einen roten Traktor der Marke INTER HARV IHC gestohlen. Der dabei entstandene Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zum Verbleib des ca. 60 Jahre alten Traktors.

