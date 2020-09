Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Enkeltrickbetrüger forderte sechsstelleigen Betrag

Crivitz (ots)

In der Region Crivitz hat ein Telefonbetrüger am Dienstag versucht, eine 88-jährige Frau um 114.000 Euro Bargeld zu betrügen. Der unbekannte Anrufer gab sich am Telefon als Enkelsohn aus, der das Geld angeblich für den Kauf eines Einfamilienhauses benötigt. Das Opfer wurde misstrauisch und beendete das Telefonat. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Die Polizei warnt erneut vor solchen dubiosen Anrufen und rät, keinesfalls Bargeld an Fremde zu übergeben.

