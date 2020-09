Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unfall mit Fahrerflucht- Polizei bittet um Hinweise

Brahlstorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am späten Montagnachmittag bei Brahlstorf, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde, bittet die Polizei nun um Hinweise zum flüchtigen Autofahrer. Nach Angaben einer 58-jährigen Autofahrerin habe sie kurz nach 17 Uhr auf der Landesstraße 05 ein vorausfahrendes Auto überholen wollen, als dieses plötzlich nach links ausscherte. Um einen Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden PKW, bei dem es sich um einen grauen Hyundai Kona handeln soll, zu vermeiden, wich die Autofahrerin aus und geriet dabei mit ihrem Wagen in den Straßengraben. Der Fahrer des Hyundai fuhr den Angaben zufolge davon. Die 58-jährige deutsche Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, an ihrem PKW entstand Sachschaden. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum flüchtigen Fahrzeug.

