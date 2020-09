Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Strafanzeige wegen mehrerer Verkehrsdelikte

Blankenberg (ots)

Wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt die Polizei jetzt gegen einen Autofahrer, der am Samstagabend in Blankenberg von der Polizei kontrolliert wurde. Der 31-jährige Autofahrer hatte zunächst versucht, sich der Kontrolle zu entziehen und zu flüchten. Er konnte jedoch wenig später gestellt werden. Wie sich bei der anschließenden Überprüfung herausstellte, ist der Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand Vortests zufolge unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Zudem war sein PKW weder versichert, noch für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. An dem PKW waren verschiedene Kennzeichen angebracht, wobei eines der beiden Kennzeichentafeln aus einer Diebstahlshandlung stammt. Darüber hinaus wurde die Plakette für die technische Untersuchung des Fahrzeuges manipuliert. Gegen den deutschen Autofahrer hat die Polizei Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs erstattet.

