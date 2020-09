Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hauseigentümer überraschen Einbrecher

Goldenstädt (ots)

Ein unbekannter Täter ist bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Goldenstädt in der Nacht zum Mittwoch von den Hauseigentümern gestört worden. Gegen 00:45 Uhr wurden die Hauseigentümer von Geräuschen im Haus geweckt. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt. Die hinzugerufene Polizei entdeckte wenig später Beschädigungen an einem Kellerfenster, durch das der Einbrecher gewaltsam eingedrungen war. Nach einer ersten Übersicht hatte der Täter offenbar nichts aus dem Haus gestohlen. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

