Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Transporter und Kleinkraftrad

Ludwigslust (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Kleinkraftrad sind am späten Dienstagabend in Alt Krenzlin zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Kleintransporter das Kleinkraftrad an einer Einmündung erfasst, wobei der Fahrer des Kleinkraftrades schwer verletzt wurde. Sein Mitfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide kamen anschließend ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

