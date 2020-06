POL-RE: Recklinghausen/Herten: Wohnungsdurchsuchungen in mehreren Städten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Gemeinsame Presseerklärung der StA Bochum und des PP Recklinghausen

Zum Abschluss eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäsche und anderer Straftaten wurden am Morgen insgesamt neun Objekte in Recklinghausen, Herten und in Niedersachsen (Wilhelmshaven und Hude) durchsucht. Sechs Wohnungen in Recklinghausen und eine Wohnung in Herten waren Gegenstand der Ermittlungen. Die anderen beiden Objekte befinden sich in Niedersachsen.

An zwei Wohnungen in Recklinghausen kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz.

Es wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Dieses muss nun sorgfältig gesichtet und ausgewertet werden. In Recklinghausen wurden sieben Autos und Bargeld sichergestellt. Außerdem wurde bei den Durchsuchungen eine Waffe gefunden.

