Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, wurde um 12.20 Uhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Garrel auf der Pfarrer-Landgraf-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Mittwoch, 29. Januar 2020 kam es um 12.50 Uhr auf der Varrelbuscher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel musste verkehrsbedingt halten, was ein hinter ihr fahrender 52-jähriger Böseler ebenfalls tat. Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Hude erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Böselers auf. Hierdurch wurde dessen Pkw auf den vor ihn wartenden aufgeschoben. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10500 Euro.

Molbergen - Verkehrskontrollen im Bereich der Grundschule

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta von 07.00 bis 08.00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich der Grundschule durch. Im Fokus standen der verkehrssichere Zustand der Fahrräder und das Verhalten der Pkw-Fahrer im dortigen Bereich. An der dortigen Busspur besteht von 07.00 bis 16.00 Uhr ein absolutes Halteverbot. Innerhalb dieser 60 Minuten wurden verhältnismäßig viele Verstöße festgestellt. Hierunter waren 27 im Bereich Halten im Halteverbot und 23 im Bereich mangelnde Beleuchtung. Neben der Ahndung der Verstöße mussten die Polizeibeamten bei einzelnen, besonders uneinsichtigen Verkehrssündern für zusätzliches Verständnis sorgen. Es wird vor diesem Hintergrund darauf hingewiesen, dass Eltern für den verkehrssichern Zustand der Fahrräder ihrer Kinder verantwortlich sind. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell