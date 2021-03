Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - "Falscher Polizist": Mutmaßliche "Abholer" ermittelt

Borken (ots)

Ermittlungserfolg für die Kriminalpolizei: Nachdem Betrüger im Januar eine Seniorin in Borken mit der Masche des "Falschen Polizisten" angegangen waren, konnten die Beamten dank umfangreicher Recherchen jetzt zwei mutmaßliche Beteiligte ermitteln. Die 28 und 21 Jahre alten Männer stehen im Verdacht, als "Abholer" in dem kriminellen Spiel fungiert zu haben.

Die betroffene Seniorin musste im Zusammenhang mit der Tat den Verlust ihrer Kreditkarte beklagen - die Polizei geht davon aus, dass diese in die Hände der ermittelten Tatverdächtigen gelangt ist. Noch am gleichen Abend erfolgte eine Geldabhebung. Die Ermittlungen dauern an.

Angesichts der weiter anhaltenden kriminellen Aktivitäten der Telefon-Betrüger erneuert die Polizei ihre Warnung vor der Masche der "Falschen Polizisten". Wenn sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgibt und nach Geld- und Wertsachen fragt und womöglich deren Herausgabe fordert, sollten Betroffene das Gespräch sofort beenden. Auch wenn die Nummer "110" im Display des Telefons erscheint, ist Misstrauen angesagt. Die Betrüger nutzen technische Tricks, um sich damit einen glaubwürdigen Anstrich zu geben. Die echte Polizei nimmt jedoch niemals unter diese Nummer Kontakt auf. Jüngere Familienmitglieder sollten mit ihren älteren Angehörigen das aufklärende Gespräch über dieses Thema suchen. Weitere Informationen gibt es unter anderem unter www.polizei-beratung.de.

